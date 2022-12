Farah Yousef attackiert die gepolsterten Hand-Innenflächen von Trainer Ramazan Özbey. Foto: Michael Lemm up-down up-down Frauenboxen Farah Yousef aus Itzehoe boxt sich in zehn Monaten zum DM-Titel Von Michael Lemm | 30.12.2022, 10:26 Uhr

Die 19-Jährige aus Itzehoe hatte bei der Box-DM in Rostock keiner so richtig auf dem Zettel. Ihr Trainer Ramazan Özbey weiß genau, warum sich der kleine Wirbelwind vom SCI am Ende aber doch durchgesetzt hat.