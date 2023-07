In Aktion: der Führende Fabius Wenzlawek. Foto: Gerhard Müller up-down up-down Golfturnier auf Gut Kaden Fabius Wenzlawek bei den Hanseatic Youth Open eine Klasse für sich Von Gerhard Müller | 19.07.2023, 19:05 Uhr

Dem 21 Jahre alten Titelverteidiger gelingen am ersten Tag des Turniers auf Gut Kaden sieben Birdies. 123 junge Golfer aus drei Nationen sind in Alveslohe am Start.