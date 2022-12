Die CycloCross-Serie fordert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges ab. Foto: Michael Richter up-down up-down Radsport-Event im Kreis Pinneberg Cyclo-Cross-Serie kommt nach Wedel und Elmshorn Von Kornelius Krüger | 02.12.2022, 17:18 Uhr

Die achte Etappe der Stevens-CycloCross-Rennserie findet am 4. Dezember in Wedel statt – sechs Tage später trifft man sich am Butterberg. Ein Europameister hat sich angekündigt.