Weilt mit seinen Gedanken in der Türkei: TBS-Manager Erturul Kayali. Foto: Johannes Speckner Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick Erdbeben-Drama: TBS Pinneberg stellt Hilfsaktion auf die Beine Von Helmut Wolf | 09.02.2023, 13:28 Uhr

Der Pinneberger Verein sendet einen Lastwagen mit Hilfsgütern ins Krisengebiet. Der Kreisklassen-Club Tangstedter SV beteiligt sich an der Soforthilfe und sammelte in kurzer Zeit 1500 Euro ein. Kreisderby zwischen dem FC Elmshorn und dem Heidgrabener SV steht an.