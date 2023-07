Emil Marshall gehörte bei den Itzehoe Eagles zu den tragenden Säulen. Archivfoto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Basketball-Bundesliga ProB Emil Marshall verlässt die Itzehoe Eagles Von Lars Peter Ehrich | 09.07.2023, 12:23 Uhr

Den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung will der 23-Jährige machen - allerdings nicht mehr in der Störstadt.