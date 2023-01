Das U10-Team des Elmshorner SC: Alisa Myronova (von links), Mane Margaryan, Michael Moskalenko, Kasimir Schille und Betreuerin Adelaida Margaryan. Foto: Roman Moskalenko up-down up-down Schach-Erfolge im Kreis Pinneberg Elmshorner SC überzeugt bei den deutschen Vereinsmeisterschaften Von Kornelius Krüger | 09.01.2023, 17:38 Uhr

Der hiesige Verein schickte gleich mehrere Teams in diversen Altersklassen ins Rennen. Das U10-Team sorgt für ein Novum in Berlin. Das Schnellschach-Turnier in Elmshorn gewinnt Isaac Falke.