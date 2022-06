Headcoach Michael Schernick peilt mit den Elmshornern den Aufstieg in der Oberliga an. FOTO: Michael Stemmer „Freedom Game“ gegen Rendsburg So starten die Elmshorn Fighting Pirates in die Football-Verbandsliga Von Jonas Altwein | 10.06.2022, 16:00 Uhr

Am Sonnabend (11. Juni) steht im Krückaustadion der langersehnte Kick-Off für die Saison 2022 an. 30 Jahre Football in Elmshorn und Freikarten für Flüchtlinge sorgen für einen besonderen Rahmen.