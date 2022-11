Die ESC-Sportlerinnen und Sportler waren zielsicher. Symbolfoto: IMAGO / ITAR-TASS up-down up-down Zwei Titel für ESC Klein Nordende Syrischer Flüchtling wird Norddeutscher Meister im Eisstockschießen Von Kornelius Krüger | 25.11.2022, 17:30 Uhr

In der Eissporthalle in Harsefeld fanden die Norddeutschen Meisterschaften 2023 statt. Es wurden unter anderem die Meisterschaften in den Disziplinen Zielschießen Damen und Herren durchgeführt. Für den ESC holte ein Flüchtling zwei Medaillen.