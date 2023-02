Wie in jedem Jahr werden auch diesmal die Startplätze beim Itzehoer Störlauf sehr begehrt sein. Foto: Michael Lemm up-down up-down 23. Itzehoer Störlauf 2023 Ab dem 1. März ist das Meldefenster für Einzelstarter geöffnet Von Michael Lemm | 26.02.2023, 13:44 Uhr

Wer am 13. Mai 2023 beim Kultlauf in Itzehoe an den Start gehen will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Der Run auf die Plätze ist meist groß. Zudem gibt es mehr Reservierungen für Gruppen als im Vorjahr.