Marco Schier (re.), Trainer der SG Elmenhorst/Tremsbüttel, ist wenig begeistert von der neuen Staffeleinteilung. Statt zum Derby nach Oldesloe zu fahren, geht es für seine Elf in der Verbandsliga Süd-West unter anderem nach Krempe und Horst. FOTO: Jürgen Nuppenau up-down up-down Staffeleinteilung Fußball-Saison 2022/23 Das sagen die Beteiligten der Stormarner Verbandsligisten Von Sascha Bodo Sievers | 30.06.2022, 12:33 Uhr

Statt Derbys gegen VfL Oldesloe oder SSV Pölitz zu spielen, müssen die SG Elmenhorst/Tremsbüttel, der WSV Tangstedt und der TSV Bargteheide in der neuen Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd-West unter anderem gegen den TuS Krempe und den VfR Horst ran. Das kommt nicht überall gut an.