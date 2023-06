Vielfacher Meister gestorben Die Leidensgeschichte des Itzehoer Kunstturners Jürgen Bischof ist beendet Von Reiner Stöter | 09.06.2023, 19:00 Uhr

Er war einer der erfolgreichsten Sportler, die jemals in Itzehoe aktiv waren – jetzt ist Jürgen Bischof im Kremper Ahsbahs-Stift im Alter von 82 Jahren gestorben. Bischof gehörte in den 70er Jahren zu den besten Kunstturnern in der Bundesrepublik und holte insgesamt 18 deutsche Meistertitel für den ETSV Gut-Heil Itzehoe. Ein Sportunfall bedeutete 1969 das traurige Ende seine Karriere: Bischof war danach wegen eines Ärztefehlers körperlich und geistig schwerbehindert.