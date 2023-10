Fußball-Kreisliga West Edendorfer SV landet gegen FC Reher/Puls den fünften Saisonsieg Von Gunther Schöniger | 08.10.2023, 18:38 Uhr Edendorfs Ahmet Tiryaki zieht vor Rehers Andre Albers und Tom Christ ab. Foto: Reiner Stöter up-down up-down

In der Fußball-Kreisliga West sicherten sich am Sonnabend der VfR Horst II (4:2 gegen TuS Krempe) und der SC Hohenaspe (2:1 bei RW Kiebitzreihe) wichtige Siege und vergrößerten den Abstand zu den Abstiegsplätzen. Nach elf Siegen ging Spitzenreiter Alemannia Wilster (2:2 gegen TSV Lägerdorf II) zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Gewinner vom Platz.