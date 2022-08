Mit Henrike Weisner (Mitte) hat beim SV Neuenbrook/Rethwisch eine der wichtigsten Leistungsträgerinnen die Fußballschuhe an den Nagel gehängt FOTO: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Frauen VfR Horst, VfL Kellinghusen und SV Neuenbrook/Rethwisch vor dem Saisonauftakt Von Reiner Stöter | 23.08.2022, 15:54 Uhr

Für die Fußballerinnen erfolgt am Wochenende vier Wochen nach den Männern der Anpfiff in die Punktrunde. Als am höchsten spielende Steinburger Teams treten VfR Horst, VfL Kellinghusen und SV Neuenbrook/Rethwisch in derLandesliga Schleswig an.