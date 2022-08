Matchwinner: Sven Worthmann (vorne), der sich hier gegen Union-Akteur Patrice Meyer durchsetzt, traf zum 3:2. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Lotto-Pokal Drama: SV Rugenbergen besiegt den FC Union Tornesch Von Kornelius Krüger | 16.08.2022, 21:29 Uhr

Am Dienstagabend (16. August) stand die dritte Runde des Pokalwettbewerbs an. Dabei kam es in Bönningstedt zum Oberliga-Derby zwischen den beiden Kreis-Teams. Sven Worthmann köpfte die Hausherren zum Sieg.