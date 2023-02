Im Stadionbad Hannover fand der Deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen statt. Symbolfoto: IMAGO / AFLOSPORT up-down up-down Schwimmen: Deutscher Mannschaftswettbewerb Elmshorner MTV landet in Hannover auf dem zehnten Rang Von Kornelius Krüger | 10.02.2023, 16:14 Uhr

Im Stadionbad Hannover traten zwölf Mannschaften in 34 Wettkämpfen gegeneinander an und schwammen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das Damen-Team des EMTV musste durch mehrere krankheitsbedingten Ausfälle vom Wettbewerb abgemeldet werden.