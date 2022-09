Eichedes Henrik Arnold (li.) im Laufduell mit Eintracht Norderstedts Torschütze Joseph-Noah Akugne. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Jugendfußball-Regionalliga Nord 1:1 gegen Eintracht Norderstedt: SV Eichedes U19 büßt Tabellenführung ein Von Andre Haase | 25.09.2022, 12:01 Uhr

Die U19-Fußballer des SV Eichede habe die Tabellenführung in der Regionalliga Nord eingebüßt. Nach zwei Siegen in Folge kamen die Stormarner am Samstag, 24. September, gegen Eintracht Norderstedt nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.