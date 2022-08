Die Handballsparte des Ahrensburger TSV veranstaltet am Wochenende ihr inzwischen 53. Jugendturnier. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down Sport-Tipps zum Wochenende Das ist am 27. und 28. August los in der Region Stormarn Von Sascha Bodo Sievers | 25.08.2022, 13:02 Uhr

Am Sonntag lohnt sich ein Besuch im Ernst-Wagener-Stadion in Eichede. Dort empfängt die Oberliga-Reserve des SVE um 14 Uhr Kreisrivale SSC Hagen Ahrensburg zum Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga Holstein. Wer sich für Fußball nicht begeistern kann, bekommt andernorts Handball, Turnen, Leichtathletik oder American Football live zu sehen. Unsere Sport-Tipps zum Wochenende 27./28. August in der Region Stormarn.