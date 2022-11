Team-Kapitänin Sina Lindemann ist beim SCI wieder mit an Bord. Archivfoto: Frank Kossiski up-down up-down Badminton-Landesliga Nord Die nächste weite Auswärtsreise für den SC Itzehoe Von Malte Blohm | 04.11.2022, 14:17 Uhr

Bevor das Team des SC Itzehoe in der Badminton-Landesliga in einer Woche erstmals in dieser Saison zu Hause aufschlagen darf, geht es noch einmal auf eine weite Reise in den hohen Norden.