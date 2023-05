Den vorentscheidenden Schritt im Aufstiegskampf machten Jannik Löhden und der VfB Lübeck am fünftletzten Spieltag mit dem Derbysieg gegen den SC Weiche Flensburg, den die Grün-Weißen ausgelassen feierten. Foto: 54°/Garve up-down up-down Aufstieg in die 3. Fußball-Liga VfB Lübeck: Die fünf wertvollsten Spieler der Regionalliga-Saison 2022/23 Von Sascha Bodo Sievers | 26.05.2023, 07:30 Uhr

Der VfB Lübeck hat sein Saisonziel erreicht und die Rückkehr in die 3. Liga geschafft. Am Samstag, 27. Mai, steht bei Eintracht Norderstedt die letzte Partie in der Fußball-Regionalliga Nord der Saison 2022/23 auf dem Programm. Wir nennen schon jetzt jene fünf Spieler, die für die Grün-Weißen besonders wertvoll waren.