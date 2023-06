Die Spieler des VfB Lübeck wollen auch im Pokal jubeln. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Auslosung 1. Runde im DFB-Pokal VfB Lübeck empfängt Bundesligist TSG Hoffenheim – Holstein Kiel beim FC Gütersloh Von Kornelius Krüger | 18.06.2023, 18:34 Uhr

Am Sonntag (18. Juni) wurde im Fußballmuseum in Dortmund die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Der VfB Lübeck hat am Wochenende des 11. bis 14. August 2023 die TSG Hoffenheim zu Gast. Als Favoriten gehen Holstein Kiel, der Hamburger SV und der FC St. Pauli in ihre Spiele.