In der Halstenbeker Sporthalle Feldstraße finden die Partien der Vorrunden-Gruppen A und B statt. Foto: Johannes Speckner Basketball BG Halstenbek-Pinneberg richtet die Deutschen Ü60-Meisterschaften aus Von Johannes Speckner | 04.05.2023, 12:50 Uhr

Am Wochenende 6./7. Mai gehen in der Halstenbeker Sporthalle Feldstraße und in Pinneberg in der Halle der Johannes-Brahms-Schule insgesamt 16 Senioren-Teams auf Korbjagd.