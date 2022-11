Tangstedts Miguel Marcus (re.) vergab bei der 1:3-Niederlage in Horst die große Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West WSV Tangstedt verliert auch beim VfR Horst - Coach Steen erklärt die Talfahrt Von Sascha Sievers | 27.11.2022, 15:21 Uhr

Der WSV Tangstedt hat in der Fußball-Verbandsliga Süd-West auch sein letztes Spiel vor der Winterpause beim VfR Horst mit 1:3 (0:1) verloren. Nach der zweiten Pleite in Folge gerät der Landesliga-Aufstieg in Gefahr. Warum WSV-Trainer Kevin Steen noch gelassen bleibt.