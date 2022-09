Lukas Dikkafa (li.) musste sich im ersten Heimspiel mit dem TSV Bargteheide dem SV Todesfelde II um Bendix Tietz mit 1:2 geschlagen geben. Foto: Klaus Unger up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West TSV Bargteheide verliert gegen SV Todesfelde II und hofft auf den Lerneffekt Von Sascha Bodo Sievers | 11.09.2022, 20:21 Uhr

Groß war die Vorfreude vor dem ersten Heimspiel nach zuvor fünf Auswärtspartien in Folge. „Vielleicht wollten wir zu viel“, sagte Andreas Richter, Co-Trainer des TSV Bargteheide. Denn bereits nach vier Minuten lagen die Stormarner in der Fußball-Verbandsliga Süd-West gegen den SV Todesfelde II 0:2 hinten und kassierten am Ende eine lehrreiche 1:2-Niederlage.