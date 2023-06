Foto: Reiner Stöter Fußball-Verbandsliga West Aus dem Traum vom Aufstieg wird für den TSV Heiligenstedten Realität Von Gunther Schöniger | 04.06.2023, 10:45 Uhr

Neun Siege in Folge bringen den TSV Heiligenstedten in die Fußball-Landesliga. Natürlich bastelt man beim Aufsteiger auch schon an der neuen Saison - mit Veränderungen im Umfeld.