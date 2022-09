Ausgetanzt: Gerrit Grage (re.)setzt sich gegen Siebenbäumens Jasper Keuneke durch. Der Mittelfeldspieler erzielte für den SV Eichede das zwischenzeitliche 2:0. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Oberliga SV Eichede besiegt GW Siebenbäumen - doch es gab auch Anlass zur Kritik Von Harald Nonnewitz | 18.09.2022, 18:54 Uhr

Der SV Eichede hat in der Fußball-Oberliga am Sonntag, 18. September, mühelos seine Erfolgsserie gegen Grün-Weiß Siebenbäumen ausgebaut. Doch nicht alle waren nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage auch zufrieden.