Degenfechten Deutsche Meisterschaft U13 kommt nach Elmshorn Von Kornelius Krüger | 15.06.2023, 16:05 Uhr

Die Wettkämpfe um den Titel des Deutschen Meisters werden am 17. und 18. Juni 2023 am Hainholzer Damm in den Hallen der KGSE (Erich-Kästner-Gesamtschule) stattfinden. Auch Lokalmatadoren sind am Start.