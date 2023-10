Tennis-Talent aus Oldendorf Raus aus dem Talent-Status, rein in den Profi-Zirkus: So will Tessa Brockmann auch international für Furore sorgen Von Kevin Dittmann | 17.10.2023, 13:01 Uhr Beim „Pro and Gents Cup“ in Hamburg spielt Tessa Brockmann um ihre ersten WTA-Ranglistenpunkte. Foto: Brockmann up-down up-down

Tessa Brockmann zählt zu den größten Tennis-Talenten des Landes. Für den Sprung in die internationale Konkurrenz arbeitete die 17-Jährige in den vergangenen Monaten nicht nur an ihrer sportlichen Entwicklung. Beim „Pro and Gents Cup” in Hamburg hat sie jetzt die große Chance, ihre ersten Punkte für die WTA-Rangliste zu sammeln.