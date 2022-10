Andreas Tank erwartet mit dem FC Reher/Puls im Kellerduell der Verbandsliga West Vineta Audorf in Reher und will mit seinem Team unbedingt gewinnen. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Sport am Wochenende mit Fußball-Tipps Stoppt TSV Lägerdorf den Abwärtstrend ? Von Reiner Stöter | 13.10.2022, 11:20 Uhr

Auswärtsaufgaben für die meisten Steinburger Teams kennzeichnen das kommende Sport-Wochenende. Die Bundesliga-Basketballer der Itzehoe Eagles sind bei den RheinStars in Köln zu Gast und die Bundesliga Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen müssen in Langen und Salmünster ran. Bei den Fußballern tritt Landesliga-Sorgenkind TSV Lägerdorf beim Tabellennachbarn Gettorfer SC an und will dort den Abwärtstrend stoppen. Hier das komplette Sportprogramm mit unseren Fußballtipps.