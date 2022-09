Der SV Siek und der TSV Bargteheide starten mit Heimspielen in die neue Tischtennis-Saison. Foto: imago-images up-down up-down Sport-Tipps zum Wochenende Das ist los in der Region Stormarn am 17./18. September Von Sascha Bodo Sievers | 15.09.2022, 10:18 Uhr

Wenn der Herbst naht, beginnt für viele Hallensportler endlich die neue Saison. Am Wochenende, 17./18. September, starten in der Tischtennis-Regionalliga der Männer der SV Siek und Drittliga-Absteiger TSV Bargteheide mit Heimspielen in die neue Spielzeit. In Ahrensburg messen sich derweil die Nachwuchsleichtathleten ein letztes Mal unter freiem Himmel. Unsere sportlichen Tipps zum Wochenende.