Das Team des TC Wedel: Julia Maaß (von links nach rechts), Sarah Stücker, Ulrike Sommer, Birgit Löchel, Lydia Schaper, Jasmina Wraske (Mannschaftsführerein) und Jaanika Truu, mit Trainer Stefan Fasthoff. Foto: TC Wedel up-down up-down Tennis im Kreis Pinneberg Damen 30 des TC Wedel setzen Erfolgsgeschichte fort Von Kornelius Krüger | 01.03.2023, 09:26 Uhr

Die Tennisspielerinnen des TC Wedel eilen in der Altersklasse 30 von Sieg zu Sieg. Nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer holte man sich nun auch in der Wintersaison den Titel in der Hamburg-Liga.