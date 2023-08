Christoph Peters (rechts, Nr. 99) hat seine Stärken in der Defensivarbeit.. Foto: sh:z up-down up-down American Football Christoph Peters aus Oldendorf wechselt von den Panthers zu den Hamburg Sea Devils Von Per Kling | 01.08.2023, 08:15 Uhr

Als einen Aufstieg von der „Bauernliga“ in die Formel 1 sieht der 27-Jährige von den Steinburg Panthers seinen Schritt in die European League of Football.