Kampfsport für Frauen und Mädchen Boxsparte des SC Itzehoe lädt ein zum „Sparring mit Dialog" Von Michael Lemm | 24.10.2022, 17:29 Uhr

Ganz im Zeichen des Kampfsports steht am Sonnabend, 29. Oktober, die Sporthalle der Klosterhofschule in Itzehoe. In Theorie und Praxis sollen gezielt Frauen und Mädchen gefördert werden.