Herzlicher Empfang auf der Lohmühle: Bastian Reinhardt hat nach seiner Zeit als Fußball-Profi beim Hamburger SV viel Negatives erlebt. Als Co-Trainer wagt der 47-Jährige einen Neustart und hofft, mit seiner Erfahrung Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck helfen zu können. Foto: imago-images up-down up-down 3. Fußball-Liga Bastian Reinhardt: Früher Chefsessel beim HSV, heute Trainerbank beim VfB Lübeck Von Sascha Bodo Sievers | 06.07.2023, 14:26 Uhr

Bastian Reinhardt hat es mit harter Arbeit in die Fußball-Bundesliga geschafft und beim Hamburger SV Champions League gespielt. Kurz nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wurde der ehemalige Innenverteidiger am Volkspark praktisch über Nacht in den Chefsessel katapultiert. Inzwischen ist der 47-Jährige Co-Trainer bei Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Eine Geschichte über Prinzipien, Demütigungen und der Suche nach dem richtigen Weg.