Höhenflug fortgesetzt: Die Bargteheide Bees um Abdulai Abaker (am Ball) setzten sich auch im Landesderby gegen die Rendsburg Twisters durch. Foto: Sascha Sievers up-down up-down Derbysieg in der 1. Basketball-Regionalliga Nord Warum der Höhenflug der TSV Bargteheide Bees auch gegen BBC Rendsburg Twisters anhält Von Sascha Sievers | 11.12.2022, 13:23 Uhr

Der TSV Bargteheide mischt als Aufsteiger weiter die 1. Basketball-Regionalliga Nord auf. Nach dem Außenseiter-Erfolg zuletzt in Aschersleben bezwangen die Bees am Samstag im letzten Spiel des Jahres auch den Landesrivalen BBC Rendsburg. 210 Zuschauer sahen einen 96:55-Kantersieg und so manches Signal, dass es die Stormarner noch weit bringen könnten.