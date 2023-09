Basketball-WM 2023 Bees-Sportdirektor Said Ghalamkarizadeh: „WM-Titel eine Chance für Deutschland“ Von Sascha Bodo Sievers | 11.09.2023, 14:41 Uhr Said Ghalamkarizadeh ist Sportdirektor der TSV Bargteheide Bees und hofft, dass der erste WM-Titel der deutschen Basketballer auch strukturelle Veränderungen zur Folge haben wird. Foto: Juergen Nuppebau up-down up-down

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft hat in Manila Geschichte geschrieben und sich erstmals den WM-Titel gesichert. Dennis Schröder und Co. dürften damit einen neuen Boom auslösen - der große Chancen bietet, wenn man ihn jetzt auch klug nutzt, wie Said Ghalamkarizadeh, Sportdirektor der TSV Bargteheide Bees, betont.