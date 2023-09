Der Jubel kannte keine Grenzen: Justus Hollatz sprintete auf das Feld und fiel seinen Teamkollegen in die Arme. Die deutsche Basketball-Mannschaft hatte Sekunden zuvor den Weltmeister-Titel geholt – der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs.

Basketball-Weltmeister spielte im Kreis Pinneberg

Justus Hollatz debütierte 2017 für den SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga Pro B. Archivfoto: Johannes Speckner.

Mit Justus Hollatz zählt somit ein ehemaliger Basketballer aus dem Kreis Pinneberg zu den frischgebackenen Weltmeistern. Der gebürtige Hamburger feierte während der Saison 2017/18 als 16-Jähriger seinen Einstand beim SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga ProB. Hollatz überzeugte schon damals aufgrund seiner Spielübersicht und spielte gleichzeitig für die U19 der Piraten Hamburg in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga.

Hamburg Towers zum Aufstieg geworfen

In den folgenden Jahren arbeitete Hollatz enorm an seiner Athletik und Physis. „Ich habe einige Kilos an Muskelmasse zugelegt“, sagte Hollatz im Juni 2022. Die Arbeit trug Früchte. Hollatz, der die Hamburg Towers 2019 mit einem Deipunktwurf im Entscheidungsspiel zum Aufstieg in die Bundesliga verhalf, erhielt 2021 sowie 2022 jeweils den Titel „Bester deutscher Nachwuchsspieler (U22)“.

Justus Hollatz: Türkei anstelle von Slowenien

Hollatz‘ Entwicklung sprach sich herum – in Deutschland sowie in ganz Europa. Vergangenes Jahr wechselte er zum spanischen Erstligist CB Breogan. Die Zeit in Spanien ist für den Ex-Wedeler jedoch bereits wieder vorbei. Hollatz hat im Juni 2023 einen Vertrag beim slowenischen Team Olimpija Ljubljana unterzeichnet – nur um vor wenigen Wochen vom türkischen Spitzenclub Anadolu Efes für mindestens ein Jahr ausgeliehen zu werden.

Weltmeister träumt weiter von der NBA

Langfristig träumt der 1,95 Meter große Aufbauspieler weiter von der NBA. Er war vor Jahren bereits für den NBA-Draft angemeldet, zog seinen Namen jedoch zurück. „Die NBA ist der große Traum“, so Hollatz. Das ist jedoch Zukunftsmusik, aktuell wird der Weltmeister-Titel gefeiert.