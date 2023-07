Yngve Jentz (li.) spielte zuletzt für die TSG Bergedorf Stargazers und wird zur neuen Saison den TSV Bargteheide verstärken. Foto: imago-images up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga TSV Bargteheide: Said Ghalamkarizadeh verspricht „Mega-Mannschaft und Spektakel“ Von Sascha Bodo Sievers | 03.07.2023, 09:00 Uhr

Am 31. Juli wird der TSV Bargteheide das Training in Vorbereitung auf die zweite Saison in der 1. Basketball-Regionalliga Nord aufnehmen. Im Hintergrund wird eifrig an einem schlagkräftigen Kader gearbeitet: Ein Transfercoup ist gelungen, auf mindestens einen weiteren hofft Sportdirektor Said Ghalamkarizadeh, weil ein Leistungsträger die Bees verlassen hat.