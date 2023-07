Paula Huber-Saffer geht nicht nur für den SC Rist Wedel auf Korbjagd. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Basketball-Talente aus dem Kreis Pinneberg EM, dann WM: Rastlose Byvatov – Huber-Saffer in Madrid dabei Von Kornelius Krüger | 07.07.2023, 17:30 Uhr

Ex-Wedelerin Marianna Byvatov befindet sich aktuell mit der deutschen Auswahl in der Platzierungsrunde der U18-EM. Schon Mitte Juli geht es für Byvatov an der Seite von der Wedelerin Paula Huber-Saffer bei der U19-WM in Madrid weiter.