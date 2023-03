Das Ü50-Team des SC Rist Wedel überzeugte auf dem Basketball-Parkett. Foto: privat up-down up-down Deutsche Ü50-Meisterschaft SC Rist Wedel bucht Ticket für die nationale Endrunde Von Kornelius Krüger | 01.03.2023, 09:47 Uhr

Bei der Nord-Vorrunde in der Halle an der Lüttkoppel in Hamburg-Fuhlsbüttel holten die Basketballer aus Wedel drei souveräne Siege. Am 13./14. Mai 2023 wird der deutsche Ü50-Meister in Rosenheim ermittelt.