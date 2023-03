Helene Ehmer (rechts) war eine von vier Wedelerinnen, die sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag auf Korbjagd gingen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga der Frauen SC Rist Wedel verliert in Wolfenbüttel – am Mittwoch gegen Göttingen Von Johannes Speckner | 14.03.2023, 09:48 Uhr

Mit nur sechs Spielerinnen angetreten, hatten die Wedelerinnen am Sonntag beim MTV/BG Wolfenbüttel das Nachsehen. Am Mittwochabend gastiert der ASC Göttingen 46 am Steinberg.