Bester Punktesammler der Holstein Hoppers war Jonas Pilling (links), der hier gegen ETV-Akteur Damir Haidamaka zum Wurf kommt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 2. Basketball-Regionalliga BG Halstenbek-Pinneberg steigert sich zum Heimsieg gegen den ETV Von Johannes Speckner | 15.02.2023, 03:09 Uhr

Lagen die Holstein Hoppers am Sonntag in der Pinneberger THS-Halle zur Halbzeit noch mit zehn Punkten zurück, konnten sie den Eimsbütteler TV am Ende mit zehn Zählern Vorsprung schlagen.