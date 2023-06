Führt Trainer Levi Levine die U16-Talente der Northwestern Basketball Academy zur erstmaligen Teilnahme an der Jugend-Basketball-Bundesliga? Foto: Johannes Speckner up-down up-down Jugend-Basketball Northwestern Basketball Academy will in Steilshoop ihr JBBL-Ticket buchen Von Johannes Speckner | 16.06.2023, 12:13 Uhr

Am Wochenende 17./18. Juni wollen die U16-Korbjäger, unter denen zahlreiche Talente der BG Halstenbek-Pinneberg sind, in der zweiten Qualifikationsrunde in Hamburg ihre Teilnahme an Deutschlands höchster Nachwuchsspielklasse perfekt machen.