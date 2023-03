Hier kommt Florian Schüttler (Mitte) von den M16-Jungen der BG Halstenbek/Pinneberg gegen zwei Spieler von den Wismar Bulls zum Wurf. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Basketball Norddeutsche Jugendmeisterschaften BG Halstenbek/Pinneberg: M16 schafft die Qualifikation, M18 scheitert knapp Von Johannes Speckner | 31.03.2023, 14:23 Uhr

Während die M16-Jungen der Holstein Hoppers in der heimischen Sporthalle Feldstraße alle vier Partien gewannen, genügten dem M18-Team drei Siege in Itzehoe nicht. Nun ist noch die M14-Mannschaft an der Reihe.