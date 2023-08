Basketball in Montenegro Luise Linke: Gold bei der U16 B-EM Von Kornelius Krüger | 22.08.2023, 07:36 Uhr Die deutschen Basketballerinnen waren in Montenegro treffsicher. Symbolfoto: IMAGO / GEPA pictures up-down up-down

Luise Linke vom SC Rist Wedel wirkte beim Turnier in Podgorica (Montenegro) in allen sieben Spielen mit und erzielte im Schnitt 6,3 Zähler sowie 7,4 Rebounds. Durch das Erringen des Titels bei der B-EM hat Deutschland den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft.