Luise Linke ging für die deutsche U16-Auswahl auf Korbjagd. Archivfoto: Johannes Speckner up-down up-down Basketball-Talente vom SC Rist So liefen die Länderspielreisen für Helene Ehmer und Luise Linke Von Kornelius Krüger | 03.01.2023, 12:00 Uhr

Helene Ehmer (U15) und Luise Linke (U16) trugen das deutsche Nationaltrikot, sammelten in Spanien beziehungsweise Frankreich wertvolle Erfahrung. Das Frauenteam des SC Rist muss am Sonntag wieder in der Regionalliga ran.