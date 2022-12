Foto: Johannes Speckner Jugend-Basketball-Bundesliga U16 des SC Rist in Münster: Lennart Holz verliert gegen Gregor Prehsl Von Johannes Speckner | 13.12.2022, 12:21 Uhr

Beim Wiedersehen mit ihrem letztjährigen Trainer, der im Sommer nach vier Jahren am Steinberg nach Münster gegangen war, haben die Elbstädter am Sonntag nach einem guten Start am Ende klar das Nachsehen.