Kann Tim Schlegel nach einer Knöchelverletzung wieder bei den Eagles einsteigen? 04.01.2023

Zwei Auswärtsspiele in der BARMER 2. Basketball Bundesliga binnen 48 Stunden: Mit vollem Programm starten die Itzehoe Eagles in das neue Jahr. Freitag um 19.30 Uhr treten sie bei den TKS 49ers in Stahnsdorf am Rande Berlins an, Sonntag um 16 Uhr folgt der Auftritt bei Tabellenführer BSW Sixers.