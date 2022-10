Timo Völkerink gibt seinem Team Anweisungen Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Itzehoe Eagles vor hoher Hürde gegen TKS 49ers Von Lars Peter Ehrich | 20.10.2022, 14:54 Uhr

Zweites Heimspiel für die Itzehoe Eagles. In der BARMER 2. Basketball Bundesliga treffen sie am Sonnabend um 19.30 Uhr am Covestro-Spieltag im Sportzentrum am Lehmwohld auf die TKS 49ers.