2. Basketball-Bundesliga ProB Trey McBride führt Itzehoe Eagles zum Sieg in Herford Von Lars Peter Ehrich | 12.02.2023, 08:24 Uhr

Wohin mit dem Ball? Am besten zu Trey McBride. Der Amerikaner der Itzehoe Eagles war in der entscheidenden Phase der Partie bei der BBG Herford nicht zu stoppen und hatte großen Anteil am wichtigen und hart erkämpften Auswärtssieg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga: 92:86 (20:29, 23:16, 22:27, 27:14).