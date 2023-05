Thomas Venzke hatte am Schlag kein Glück und verlor mit den Alligators. Foto: Sascha Reinhold up-down up-down 2. Baseball-Bundesliga Die Elmshorn Alligators müssen sich Tabellenführer geschlagen geben Von Kornelius Krüger | 08.05.2023, 14:10 Uhr

Am Sonntag gastierte der ungeschlagene Primus der Nord-Nordost-Staffel im EBE Ballpark an der Kaltenweide. Die hiesigen Echsen kassieren die Pleiten Nummer drei und vier in Folge.